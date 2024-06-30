Antalya Havalimanı’ndan rekor yolcu sayısı

Kaynak: AA
Antalya Havalimanı’ndan rekor yolcu sayısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda dün 209 bin 540 yolcu ile 2024'ün en yüksek rakamına ulaşıldığını açıkladı.

Uraloğlu tarafından yapılan açıklamada, Antalya Havalimanı'nda sürekli artan yolcu sayısına vurgu yaprak, 29 Haziran'da yeni bir rekora ulaşıldığını kaydetti.

Dün, 1019'i dış hatlarda, 127'si iç hatlarda olmak üzere toplam 1146 uçuş trafiği gerçekleştiğini ifade eden Uraloğlu, "Söz konusu tarihte Antalya Havalimanı'nda, 189 bin 508'i dış hat, 20 bin 32'si iç hat olmak üzere toplam 209 bin 540 yolcuya hizmet verildi. 209 bin 540 yolcu ile 2024'ün en yüksek rakamına ulaştık." değerlendirmesini yaptı.

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