Antalya JASAT düğmeye bastı! 212 aranan şahıs yakalandı

Antalya'da Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından son 72 saatte 212 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, farklı suçlardan aranan 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 2 şüpheli, 5-10 yıl arası hapis cezası bulanan 13 şüpheli, 0-5 yıl hapis cezası bulunan 34 şüpheli başta olmak üzere toplam 212 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.