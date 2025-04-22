Antalya JASAT düğmeye bastı! 212 aranan şahıs yakalandı

Kaynak: İHA
Antalya JASAT düğmeye bastı! 212 aranan şahıs yakalandı

Antalya'da Jandarma Dedektifleri tarafından son 72 saatte 212 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Antalya'da Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından son 72 saatte 212 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, farklı suçlardan aranan 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 2 şüpheli, 5-10 yıl arası hapis cezası bulanan 13 şüpheli, 0-5 yıl hapis cezası bulunan 34 şüpheli başta olmak üzere toplam 212 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Son Haberler
Joker operasyonunda 27 tutuklama
Joker operasyonunda 27 tutuklama
Galatasaraylı eski futbolcular Cizre'de dostluk maçı yaptı
Galatasaraylı eski futbolcular Cizre'de dostluk maçı yaptı
Gaziantep’te kaza! 5 yaralı
Gaziantep’te kaza! 5 yaralı
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 4 Filistinli yaşamını yitirdi
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 4 Filistinli yaşamını yitirdi
Metrelerce yüksekte asılı kaldılar! Seyyar iskelede korku dolu anlar
Metrelerce yüksekte asılı kaldılar! Seyyar iskelede korku dolu anlar