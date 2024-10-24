Antalya Kitap Fuarı yarın başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi 14. Kitap Fuarı, bu yıl 25 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezinde kitapseverleri, yazarlar ve kitaplarla buluşturacak. Antalya Kitap Fuarı’na bu yıl 271 yazar ve 225 ulusal ve uluslararası yayınevi katılıyor. Antalyalı yerel yazarlar da açılacak stantta okurlarıyla bir araya gelecek. 25 Ekim Cuma günü saat 11.00’de resmi açılış töreni gerçekleştirilecek fuarın onur konuğu İlker Başbuğ olacak.

FUARA KİMLER KATILACAK

Fuarda; CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, İlber Ortaylı, İsmail Küçükkaya, İclal Aydın, Ümit Özdağ, Gani Müjde, Tuna Kiremitci, Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, Barış Terkoğlu, Timur Soykan, Saygı Öztürk, Hidayet Karakuş, Erol Mütercimler, İnci Aral, Kemal Varol, Enver Aysever, Ahmet Telli gibi birbirinden değerli yazarlar Antalyalı kitapseverler ile buluşacak.

BAŞKAN DA KİTAP İMZALAYACAK

Fuarda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in de iki kitabını okurları için imzalayacak. İlçe belediyelerin de katkılarıyla 19 ilçeden öğrencilerin fuarı ziyaret etmesi sağlanacak.