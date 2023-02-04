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Antalya Konyaaltı Uluslararası Kısa Film Festivali’ne yoğun ilgi

Antalya Konyaaltı Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası Kısa Film Festivali, sinemaseverler ile buluştu. Açılışı törenle yapılan festivale 100 farklı ülkeden yaklaşık 2 bin film başvurusu yapıldı.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 15:11
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Antalya Konyaaltı Uluslararası Kısa Film Festivali’ne yoğun ilgi

Antalya Konyaaltı Uluslararası Kısa Film Festivali’ne yoğun ilgi
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ANKA'da yer alan habere göre, Konyaaltı Uluslararası Kısa Film Festivali’nin açılış töreni yoğun katılım ile gerçekleşti. Törene, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Bahar katıldı.

Festival, saat 20.00’de Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nin fuaye alanında düzenlenen kokteyl ile başladı. Açılış galasında hazırlanan kısa film gösterimlerinin yanı sıra birçok Yeşilçam filminin yönetmenliğine imza atan Yönetmen Erdoğan Engin’in filmlerinden de kısa görüntüler ekrana geldi.

Etkinlikte kısa bir açılış konuşması yapan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, sinemanın insan hayatında çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Sinemanın her an insan hayatında olduğunu kaydeden Başkan Esen, “Film festivalleri, bağımsız birçok filmi ve yönetmeni izleyicilerle bir araya getirerek farklı duygu ve düşünce dünyalarının yaratılmasına olanak tanımıştır. Konyaaltı Uluslararası Kısa Film Festivali de farklı dünyaları tanıtmak, her şeyin dijital olduğu bu dönemde sinemanın ruhunu hissetmek amacıyla yola çıktı” dedi.

100 FARKLI ÜLKEDEN 2 BİN FİLM
Konyaaltı Uluslararası Kısa Film Festivali’ne 100 ülkeden 2 bin film başvurusu olduğunu söyleyen Başkan Esen, ilki düzenlenmesine rağmen festivalin yoğun ilgi ile karşılandığını kaydetti. Sinema sektöründeki sıkıntılara da değinen Esen, sinema sektörünün önünde bazı engellerin, sansürlerin ve destek yetersizliğinin olduğunu söyledi. Kısa filmlerin ekonomik yönden henüz istenilen düzeye gelmediğini de zölerine ekleyen Başkan Esen, sözlerini şöyle tamamladı:

“Kısa film, üretim açısından iyi bir sayıya ulaşmış olsa da uzun metraj filmler gibi ekonomik varlıklarını gösterebildikleri bir yere ulaşamamışlardır. Kısa filmleri ekonomik açıdan destekleyen ülkeler var. Bizim de bu festivalle naçizane amacımız işin ucundan tutarak kısa film sektörüne can suyu vermek. Festivalimize 100 farklı ülkeden 2 binden fazla başvuru aldık. Bu filmler arasından ekoloji, engelsiz, eşitlik, savaş-barış, sanat ve aşk gibi evrensel temalardan yola çıkarak seçtiğimiz 120 kısa filmi sizlerle buluşturacağız. Film gösterimlerinin yanı sıra sanatçı, oyuncu, yönetmen, yazar, senarist ve gazeteciler sizlerle söyleşilerde bir araya gelecek. İsteyen herkesi sinemada yaratım sürecine dahil edecek kısa film atölyesi de sinemada yer almak isteyenlere yeni ufuklar açacak. Hepinizi yeniden saygı ve sevgiyle selamlıyor, iyi seyirler diliyorum.”

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