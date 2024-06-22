Antalya Manavgat'ta iki turist denizde boğuldu

Kaynak: DHA
Antalya Manavgat'ta iki turist denizde boğuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Almanya uyruklu Helmut Alfred Hopfner (74) ve Slovenya uyruklu Maria Bundzelova (75) girdikleri denizde boğularak hayatını kaybetti.

Evrenseki Mahallesi'nde, dün saat 11.00 civarında serinlemek için denize giren Helmut Alfred Hopfner, bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Tatilciler tarafından sahile çıkarılan Hopfner'e otelin sağlık ekibi ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Hopfner'i ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Ancak Hopfner, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Aynı saatlerde, Çolaklı Mahallesi'nde tatil yapan Slovenya uyruklu Maria Bundzelova da denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçirdi.

Çevredekiler tarafından kıyıya çıkarılan Bundzelova, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye götürüldü. Ne yazık ki, doktorların tüm çabalarına rağmen Bundzelova da kurtarılamadı.

Her iki turistin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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