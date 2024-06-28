Manavgat'ta araba alev alev yandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Manavgat'ta araba alev alev yandı

Manavgat Çevreyolu Köprüsü'nde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu araç alev aldı.

Araba alev alev yandı

İtfaiye ekiplerinin tüm çabalarına rağmen otomobil tamamen yanarak kullanılamaz duruma geldi.

Olay, Antalya-Alanya D-400 Karayolu'nda gerçekleşti. Antalya'dan Alanya yönüne giden Mehmet Taylan Oruçoğlu yönetimindeki 07 AVF 244 plakalı araç, Manavgat Çevreyolu Köprüsü'nden çıkışta direksiyon kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta yangın başladı ve durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı Manavgat ekipleri yangına müdahale etti ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Kazada yaralanan ve kan alkol düzeyi 2.68 promil olarak ölçülen sürücü Mehmet Taylan Oruçoğlu, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

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