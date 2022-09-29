Antalya Muratpaşa’da icradan satılık arsa

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 27983 Ada, 28 Parselde kayıtlı 599,00 m² yüzölçümlü Arsa niteliğindeki taşınmaz (eski 1289 Ada) üzerindeki şerh ve yükümlülükleri ile birlikte satılacaktır. Parsel üzerinde değere etki edecek herhangi bir inşai ve zirai muhtesat bulunmamaktadır. Topoğrafik yapısı düzdür. Kuzeybatısında Cumhuriyet mahallesi Kapalı Pazar yerine cepheli, batısında Atatürk Devlet Hastanesine 380 metre mesafededir. Etrafından okullar, ticari merkezler, kamu kurumları bulunmaktadır. Belediye ve alt yapı hizmetleri mevcuttur. Toplu taşıma araçları ile ulaşım sağlanmaktadır.

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