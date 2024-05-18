Ünlü milyarderler sonunda başardı. Ertem Şener açıkladı

Adım adım Trendyol Süper Lig’in sonuna doğru gelinirken ligin kaderi yarın belli olacak.

37. haftada yarın (Pazar) Fenerbahçe’yi ağırlayacak olan Galatasaray karşılaşmadan 1 puan çıkarması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Her ne kadar sarı-kırmızılı camiada konsantrasyon mesajları verilsede gözler bir yandan da yaklaşan seçimlere çevrildi.

Dursun Özbek ve Süheyl Batum’un yarışacağı seçim öncesi Erden Timur hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

İki tarafında listesinde yer almayan ve devam etmeyeceği konuşulan Erden Timur için Ertem Şener ilginç bir iddiada bulundu.

İş adamlarının Erden Timur için seferber olduğunu söyleyen Şener açıklamasında, "Galatasaraylı iş adamı olan para babaları Erden Timur için devrede. Bunu maddi anlamda söylemiyorum. Manevi anlamda sayın Erden Timur'un yanında olduklarını belirtmişler. Kendisine güven duygusu vermişler. Bu da Dursun Özbek ile devam etmesi adına Erden Timur'un fikrinin değişmesine yol açmış” dedi.

Ertem Şener’in bahsettiği para babalarından bazılarının daha önce Ahmet Yüce ve İpek Kıraç olduğu konuşulmuştu.