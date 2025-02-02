Antalya sahilleri tatilcilerle doldu taştı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Antalya sahilleri tatilcilerle doldu taştı

Antalya'da yarıyıl tatilinin son günü güneşli havayı fırsat bilenler, sahile akın etti.

Pazartesi günü yaklaşık 20 milyon öğrenci ders başı yapacak. Birçok bölgede soğuk hava etkisini gösterirken Antalya'da şubat ayında yazdan kalma günler yaşanıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, hissedilen en yüksek sıcaklık 21, en düşük 14 derece ölçülürken, nem oranı gün ortasında yüzde 51 oldu.

Hava sıcaklığını ve sömestir tatilinin son gününü değerlendirmek isteyenler, soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Bazı vatandaşlar ve turistler denize girerken, bazıları ise su sporu yaptı. Tatilin son gününü deniz kenarında geçirmek isteyen bazı aileler piknik yapmayı tercih ederken bazıları da yürüyüş yaparak sıcak havanın keyfini çıkardı. Bazı çocuklar sahil bandında bisiklet sürerek vakit geçirdi. Sahilde yürüyüşe çıkanlar olduğu da görüldü.

Antalya sahilleri tatilcilerle doldu taştı

Antalya sahilleri tatilcilerle doldu taştı

Antalya sahilleri tatilcilerle doldu taştı

Antalya sahilleri tatilcilerle doldu taştı

Antalya sahilleri tatilcilerle doldu taştı

Antalya sahilleri tatilcilerle doldu taştı

Antalya sahilleri tatilcilerle doldu taştı

Antalya sahilleri tatilcilerle doldu taştı

Antalya sahilleri tatilcilerle doldu taştı

Antalya sahilleri tatilcilerle doldu taştı

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