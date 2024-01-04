Antalya'da 250 yıllık tarihi konak alevlere teslim oldu

Kaynak: İHA
Antalya'da 250 yıllık tarihi konak alevlere teslim oldu
Antalya'da 250 yıllık tarihi konak alev alev yandı. itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen 2 katlı konak, kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Balbey Mahallesi 421 sokakta yer alan 2 katlı tarihi konağın yandığını gören vatandaşlar olayı itfaiye ve polis ekiplerine ihbar etti.

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Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Yaklaşık 1 saatlik bir çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı, tarihi konak kullanılamaz hale geldi.

Mahalle Muhtarı Abdullah Uyaroğlu, konağın 250 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ve yıkımının planlandığını söyledi. polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

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