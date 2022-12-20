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4 Rus turist helikopterle kurtarıldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıktıkları doğa yürüyüşünce mahsur kalan 4 Rus uyruklu turist helikopterle kurtarıldı.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 13:37
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Antalya'da 4 Rus turist helikopterle kurtarıldı

4 Rus turist helikopterle kurtarıldı
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İHA'nın haberine göre, Kemer Beldibi Mahallesi'nde doğa yürüyüşü için dağlık araziye yürümeye çıkan, 3'ü erkek, 1'i kadın Rus uyruklu S.K., S.I., E.M., A.V. dönüş yolunu bulamayınca yardım çağrısında bulundu. 

İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı JAK Timi, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri tarafından Kurtarma çalışması başlatıldı. Turistlerin bulunduğu yerden karadan tahliyenin yapılamaması üzerine helikopterle kurtarma için destek istendi.

Aydın Filo Komutanlığından gelen helikopterle 4 turist kurtarılarak Kemer'e getirildi. Turistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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