Antalya'da 400 metrelik dev Türk bayrağı ile 'Fener Alayı' düzenlendi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Antalya'da 400 metrelik dev Türk bayrağı ile 'Fener Alayı' düzenlendi

Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında binlerce vatandaşın katılımı ile düzenlenen Fener Alayı'nda 400 metrelik dev Türk bayrağı taşındı.

Antalya’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı. Ulusal Yükseliş Anıtı’na sunulan çelengin ardından kutlamalar, Karaalioğlu Parkı’nda düzenlenen çeşitli etkinliklerle devam etti. Gün boyunca kara, hava ve deniz üzerinde farklı alanlarda yapılan organizasyonlarla kutlama programı sürdürüldü.

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FENER ALAYINDA 400 METRELİK TÜRK BAYRAĞI TAŞINDI

Kutlamalar, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Fener Alayı ile akşam saatlerinde devam etti. Konyaaltı Varyant’ta toplanan binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk fotoğraflarıyla yürüyüşe katıldı. Etkinlikte, 400 metrelik dev Türk bayrağı taşındı. Yürüyüşe Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Hüseyin Yılmaz, Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş iştirak etti.

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PARAMOTORCULAR GÖKYÜZÜNDEN EŞLİK ETTİ

Fener Alayı’na Türk Hava Kurumu’na bağlı paramotorcular da gökyüzünden destek verdi. Yürüyüş güzergahında bulunan apartmanların balkonlarındaki vatandaşlar, ellerindeki bayraklar ve alkışlarla korteje eşlik etti. Etkinliğe 7’den 70’e her yaştan Antalyalı katıldı. Katılımcılar, marşlar ve sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü.

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