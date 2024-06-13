Antalya'da 5 bin 800 litre kaçak içki yakalandı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Ekiplerin, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda yaptıkları çalışmada Beldibi’nde bir işletmeye ait depoya baskın düzenlenerek arama gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince depoda yapılan aramada 5 bin 800 litre bandrolsüz kaçak içki ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.