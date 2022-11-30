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Aç kalan tilki marketi bastı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde karnı acıkan tilki, markete girip yiyecek aradı. O anlarda kendisini cep telefonuyla kaydeden market sahibini fark eden tilki kaçtı.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 12:05
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Antalya'da aç kalan tilki marketi bastı

Aç kalan tilki marketi bastı
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İHA'nın haberine göreolay, Beyrebucak Mahallesi’nde yaşandı. Akşam saatlerinde kapısı açık olan markete giren tilki, karnını doyurmak için yiyecek aradı.

Tilkinin içeri girdiğini fark eden market sahibi Ercan Akbaş, cep telefonunun kamerasını açıp tilkiyi saniye saniye kaydetti. Market sahibinin seslenmesi üzerine tilki korkarak marketten kaçtı.

Yaşananları anlatan market sahibi Akbaş, “Akşam markette otururken davetsiz bir misafirimiz geldi. Tilki bey markete girip tavuk dolaplarımıza baktı. Tavuklarımız dolapta olduğu için nasibini alamadan çıkıp gitti” dedi.

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