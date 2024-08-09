Antalya'da alkol aldıktan sonra tuvalete çıktı az daha ölüyordu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Antalya'da alkol aldıktan sonra tuvalete çıktı az daha ölüyordu

Antalya'da alkol aldıktan sonra ihtiyaç gidermek isterken 20 metrelik kayalıklardan düştü.

Alkol aldıktan sonra tuvalete çıktı az daha ölüyordu

Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen üzücü olayda, alkol alan bir kişi yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki kayalıklardan düştü.

Olay, öğle saatlerinde Barış Manço Bulvarı üzerindeki bir parkta yaşandı.

Ali Ş. olarak belirlenen kişi, parkta arkadaşlarıyla alkol alırken ihtiyaç gidermek için kenara çekildi. Ancak dengesini kaybederek kayalıklardan aşağı yuvarlandı.

Bir süre sonra arkadaşları Ali Ş.'yi bulamayınca durumu hemen 112'ye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, zorlu bir çalışma sonucunda Ali Ş.'yi bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan talihsiz adamın tedavisi sürüyor.

Antalya'da alkolün etkisiyle yaşanan bu üzücü olay, bir kez daha dikkatsizliğin ne gibi sonuçlara yol açabileceğini gözler önüne serdi.

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