Antalya'da annesiyle tartışan cama çıkan genç ekiplere 3 saat ecel teri döktürdü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Antalya'da annesiyle tartışan cama çıkan genç ekiplere 3 saat ecel teri döktürdü

Antalya'da, evinin camına çıkan bir şahıs, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin 3 saatlik çabası sonucu ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi. Şahıs, zaman zaman görevlilerle sohbet ederken, kimi zaman da kendisini izleyen çevredekilerle sözlü atışmalar yaşadı.

Olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 563. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen 29 yaşındaki genç, annesiyle tartıştıktan sonra evin camına çıktı.

Annesi ve apartman sakinlerinin çabalarına rağmen camdan inmedi. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, tedbir amaçlı olarak şahsın bulunduğu noktaya şişme yatak açtı.

Polis ekipleri, şahsı ikna etmek için uzun süre uğraştı. Genç, zaman zaman görevlilerle sohbet ederken, kimi zaman da çevrede kendisini izleyenlere öfkelenerek sözlü atışmalara girdi.

Yaklaşık 3 saat süren ikna çabalarının ardından şahıs bulunduğu yerden indirilerek polis merkezine götürüldü.

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