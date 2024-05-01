Antalya'da araç boyacısı tek harfle bütün birikimini kaybetti

Antalya'da sanayide araç boyacılığı ile uğraşan 2 çocuk babası Cumali Orhan (40), internetten 105 bin TL’den satışa konulan kazalı bir aracı satın almak isterken dolandırıldı.

Aracı almak için A.S. ile iletişime geçen Orhan, 90 bin TL’ye karşı tarafla anlaşırken, Orhan Kırşehir’deki araca bakmaları için kuzenlerini belirtilen adrese gönderdi. Kuzenlerinin aracı görmesi sonrası satış işlemlerine başlanırken, A.S.’nin bulduğu şahsa vekalet veren Orhan kendi adına düzenlenen ruhsata güvenip 90 bin TL’yi karşı tarafa yolladı.

TEK HARFİN FARKLI OLDUĞUNU GÖRDÜ

Aracı almak için oto servisi arayan Orhan, aracın satılık olmadığını ve ruhsat sahibinin başka kişiye ait olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı. Cumali Orhan, ilandaki aracın plakasıyla adına düzenlenen ruhsattaki plakada tek bir harfin farklı olduğunu gördü.

Dolandırıldığının farkına varan Orhan, karşı tarafa ulaşamayınca, sahte ruhsattaki plakayı sorgulattı. Orhan, belirtilen plakada trafiğe kayıtlı bir araç olmadığını öğrenince soluğu polis merkezinde aldı.

"OĞLUM, ‘DOLANDIRMAYA GİDERKEN DOLANDIRILMIŞSIN’ DİYOR"

Olumsuz yorumlarda bulunanlara da bir ricada bulunan Orhan, “O yorum yazanlardan şunu rica ediyorum. Benim bir ailem, çevrem, çocuklarım var. Bunlar o yorumları okuyorlar. Oğlum beni arayarak, ‘Baba yorumun en başında dolandırmaya giderken dolandırılmışsın’ diyor. Çocuk tabii ki kimseye inanmaz ama 13 yaşında bu soru işaretinin beynine yerleştirilmesi insanlık dışı bir olay bence. Kimseyi dolandırmadık, kimsenin parasını pulunu yemedik, araba sattıysak da insanlar görerek ve bilerek aldı ama ben dolandırıldım. Rica ediyorum, benim çocuklarımın olduğunu unutmasınlar, öyle yorumlar yazmasınlar. Yazmak istiyorlarsa düzgün yazsınlar veya hiç yazmasınlar" dedi.

"BEN YOKSUL VE FAKİR BİR ADAMIM"

Yaşadıkları karşısında itibarını kaybettiğini de söyleyen Orhan, “Beni dolandıran şahsiyete şunu diyeyim; bana bir IBAN numarası atsın. 10 günde kaybettiğim itibarımın bedelini ödeyeceğim ona. İtibar demek 90 bin TL demek değildir. Benim o yediğim yorumlar, uğradığım hakaretlerin bedeli 90 bin TL değil. Ben yoksul ve fakir bir adamım. Kendimi acındırmak için söylemiyorum. 33 senedir maaşlı çalışıyorum. Ben iyi niyetimi kaybetmedim, hiçbir zaman da kaybetmeyeceğim. Ben başkaları da bu hataya düşmesin diye yaptım ama birçok insan bana hakaret bile etti. İnsanların önyargısını değiştirmesini istiyorum” diye konuştu.