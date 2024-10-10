Antalya'da avukat aynı zamanda ofis olarak kullandığı ikametinde ölü bulundu

Olay, saat 20.30 civarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi'ndeki beş katlı bir binanın birinci katında meydana geldi. Avukat Adnan Peker'e (54) dünden beri ulaşamayan bir meslektaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bunun üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Peker'in hem ikamet hem de ofis olarak kullandığı eve gelen polisler, kapıyı çalmalarına rağmen yanıt alamayınca itfaiyeden yardım istedi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla eve giren polisler, Adnan Peker'i yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil sağlık ekipleri, Peker'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin Peker'in yakınlarına haber vermesinin ardından olay yerine gelen kızı gözyaşlarına hakim olamadı ve yakınları tarafından teselli edildi. Belediye tabibi ve savcılık incelemesinin ardından Adnan Peker'in ölümü normal olarak değerlendirildi ve cenazesi morga kaldırıldı. Ayrıca, Peker'in yaklaşık bir yıl önce eşini kaybetmesinin ardından toparlanamadığı ve sağlık sorunları yaşadığı öğrenildi.