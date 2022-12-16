Balkonda düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

İHA’nın haberine göre, olay Serik ilçesi Üründü Mahallesi'nde dün sabah meydana geldi. Mustafa Lökçü (68), oturduğu evin 2. katındaki balkondan dengesini kaybetmesi sonucu aşağıya düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Durumu fark eden yakınları 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamı yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk etti. Lökçü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşlı adamın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Lökçü, otopsinin ardından Gazaiçi Mezarlığı'nda toprağa verildi.