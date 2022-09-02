2 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Çevreyi kirleten beton mikserlere rekor ceza

Antalya'da yol kenarında hazır beton mikseri kamyonlarının betonlarını yıkayıp araziye boşaltarak çevreyi kirlettiklerini tespit edildi. Olayda 2 kişiye ve şirketlerine 131 bin 516 lira para cezası uygulandı. 

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 15:23
Takip Et

Antalya'da beton mikseri kamyonlarına ceza kesildi

Çevreyi kirleten beton mikserlere rekor ceza
+
Aa
-

Antalya’nın Kumluca ilçesinde, beton mikser kamyonlarını yıkayarak araziye boşaltan ve çevreyi kirlettiği tespit edilen 2 kişi ve şirketlerine 131 bin 516 lira para cezası uygulandı. Şahıslar ve şirketleri hakkında "çevrenin kasten kirletilmesi" suçundan da adli işlem başlatıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Tim Komutanlığı, Kumluca/Mavikent-Adrasan bölgesinde orman yangınları ile mücadele ve çevrenin korunması çerçevesinde yaptığı çalışmalarda; N.A. ve S.K. isimli şahısların, Mavikent-Karaöz-Adrasan yolu kenarında, kullandıkları tüzel bir şirkete ait hazır beton mikseri kamyonlarının betonlarını yıkayıp araziye boşaltarak çevreyi kirlettiklerini tespit etti. N.A. ve S.K. isimli şahıslar ile söz konusu şirket hakkında çevreyi kirletmekten 131 bin 516 lira idari yatırım uygulandı.

Ayrıca, "çevrenin kasten kirletilmesi" suçundan şüpheli şahıs ve şirket hakkında Adrasan Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından adli işlem başlatıldı.

(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bu cevap Saray’da çok konuşulacak. Fatih Portakal öğretmenlere 'çapulçu' diyen Erdoğan'a öğretmen gibi yanıt verdi
1
﻿Bu cevap Saray’da çok konuşulacak. Fatih Portakal öğretmenlere 'çapulçu' diyen Erdoğan'a öğretmen gibi yanıt verdi
﻿Yeni Şafak'a 'Sizi ziyaret edeceğim' diyen Sedat Peker'den tek tweetlik açıklama
2
﻿Yeni Şafak'a 'Sizi ziyaret edeceğim' diyen Sedat Peker'den tek tweetlik açıklama
﻿Cemal Enginyurt doğalgaz zammını eleştirdi ses Melih Gökçek’ten geldi. Melih Gökçek ağzını bozdu Cemal Enginyurt cevabı yapıştırdı. Twitter'da doğal gaz boru döşeme tartışması
3
﻿Cemal Enginyurt doğalgaz zammını eleştirdi ses Melih Gökçek’ten geldi. Melih Gökçek ağzını bozdu Cemal Enginyurt cevabı yapıştırdı. Twitter'da doğal gaz boru döşeme tartışması
﻿Turhan Çömez'den Devlet Bahçeli'ye müthiş cevap. Erdoğan'ın eski sırdaşı bildiklerini anlattı
4
﻿Turhan Çömez'den Devlet Bahçeli'ye müthiş cevap. Erdoğan'ın eski sırdaşı bildiklerini anlattı
﻿Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber: 1 şehit
5
﻿Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber: 1 şehit
﻿Ordu Mesudiye’de yangın
6
﻿Ordu Mesudiye’de yangın
﻿Bahçeli de Sedat Peker'e isim vermeden cevap verdi
7
﻿Bahçeli de Sedat Peker'e isim vermeden cevap verdi
﻿Peker’in yayınladığı videonun ardından gözaltına alınan Ünsal Ban Adliyeye sevk edildi
﻿Peker’in yayınladığı videonun ardından gözaltına alınan Ünsal Ban Adliyeye sevk edildi
﻿Peker’in yayınladığı videonun ardından gözaltına alınan Ünsal Ban Adliyeye sevk edildi
﻿WhatsApp kullanıcılarını şaşırtan güncelleme: Kendi kendine mesaj atma özelliği
﻿WhatsApp kullanıcılarını şaşırtan güncelleme: Kendi kendine mesaj atma özelliği
﻿WhatsApp kullanıcılarını şaşırtan güncelleme: Kendi kendine mesaj atma özelliği
﻿Rusya’dan G7 ülkelerine petrol hamlesi. Sınır koyan ülkelere petrol yok diyecekler
﻿Rusya’dan G7 ülkelerine petrol hamlesi. Sınır koyan ülkelere petrol yok diyecekler
﻿Rusya’dan G7 ülkelerine petrol hamlesi. Sınır koyan ülkelere petrol yok diyecekler
﻿Afganistan'daki patlamada 18 kişi öldü, 23 kişi yaralandı
﻿Afganistan'daki patlamada 18 kişi öldü, 23 kişi yaralandı
﻿Afganistan'daki patlamada 18 kişi öldü, 23 kişi yaralandı
﻿Iğdır’da düğünü basıp hasımlarının üzerine ateş açtılar: 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı
﻿Iğdır’da düğünü basıp hasımlarının üzerine ateş açtılar: 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı
﻿Iğdır’da düğünü basıp hasımlarının üzerine ateş açtılar: 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı
﻿İYİ Partili Örs, doğal gaz ve elektriğe yapılan zamları eleştirdi: Ak Parti zam şampiyonu oldu
﻿İYİ Partili Örs, doğal gaz ve elektriğe yapılan zamları eleştirdi: Ak Parti zam şampiyonu oldu
﻿İYİ Partili Örs, doğal gaz ve elektriğe yapılan zamları eleştirdi: Ak Parti zam şampiyonu oldu
﻿Dereye düşen şahıs hayatını kaybetti
﻿Dereye düşen şahıs hayatını kaybetti
﻿Dereye düşen şahıs hayatını kaybetti
﻿Manavgat Belediyesi personel alacak
﻿Manavgat Belediyesi personel alacak
﻿Manavgat Belediyesi personel alacak
﻿Ölümsüzlük gerçekmiş: Denizanası türü ölümsüz çıktı
﻿Ölümsüzlük gerçekmiş: Denizanası türü ölümsüz çıktı
﻿Ölümsüzlük gerçekmiş: Denizanası türü ölümsüz çıktı
﻿Yozgat'ta bir kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nden hayatını kaybetti
﻿Yozgat'ta bir kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nden hayatını kaybetti
﻿Yozgat'ta bir kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nden hayatını kaybetti
﻿Kayseri Sarız SYDV personel alacak
﻿Kayseri Sarız SYDV personel alacak
﻿Kayseri Sarız SYDV personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.