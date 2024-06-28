Antalya'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesi Tosmur Mahallesi Dimçayı Caddesi'nde baba ve oğul oldukları öğrenilen H.P. ve H.P. ile Mehmet Taşer, Hüseyin Taşer ve Abdullah Solmaz arasında sitenin kullanım alanı sebebiyle kavga çıktığı iddia edildi.

Tartışma bıçaklı kavgaya dönüşürken, Mehmet Taşer, kardeşi H.T. (36) ve A.S. (41) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahale sonrası ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Taşer, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, baba ve oğlunu gözaltına alınırken, olay sonrası yaşananlar ise cep telefonu saniye saniye kamerasına yansıdı.