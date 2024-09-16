Antalya'da boğulmak üzere olan adamı ölümden kurtardılar

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Koru Sahili'nde denize düşen terliğini almak için suya giren ve boğulma tehlikesi geçiren kişi, balıkçılar tarafından kurtarıldı. Balıkçı teknesiyle limana çıkarılan şahıs, hastanede tedavi altına alındı. Kurtarma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün öğlen saatlerinde Gazipaşa Koru Sahili'nde meydana geldi. Musa Yıldız, denize düşen terliğini almak için suya girdi ancak dalgalar nedeniyle kıyıya ulaşamadı ve boğulma tehlikesi geçirdi. El işaretleriyle yardım isteyen Yıldız'ı fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Gazipaşa Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Hasan Bülüç ve balıkçı Şaban Aman, polisle koordineli olarak harekete geçti. Bülüç, kıyıdan ip ve bidon yardımıyla Yıldız'ın suyun üzerinde kalmasını sağladı ve balıkçı teknesinin gelmesini bekledi.

20 dakika sonra gelen balıkçı teknesiyle limana çıkarılan Yıldız, boğulmaktan son anda kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hasan Bülüç, "Emniyet güçlerinden denizde boğulma vakası olduğu haberi geldi. Hemen müdahale ettik. Ambulans hazır bekliyordu, sağlık ekipleri hemen müdahale etti" dedi.

Balıkçı Şaban Aman, benzer olayların sık yaşandığını belirterek, "3 yılda 5 kişiyi boğulma tehlikesinden kurtardım. Limanın zodyak teknesi 3 dakikada varabiliyor, benim teknem 20 dakikada. Zodyak kullanmamı isteselerdi, 3 dakikada orada olurdum" dedi.

Kurtarma anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi ve görüntülerde deniz yüzeyindeki şahsa yardım edilmesi ve balıkçı teknesine alınma anları yer aldı.