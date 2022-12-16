Antalya’da bulunan çift başlı kaplumbağa yavrusu korumaya alındı

AA’nın haberine göre Tekke Mahallesi’nde bir camide görevli imam, arazide yedi gün önce bulduğu çift başlı kaplumbağa yavrusunu tedavi ve bakım için Gebiz Mahallesi’nde serbest veterinerlik yapan Ercan Erkan’a getirdi.

Aynı klinikte çalıştığı üç çocuğu Tuncay, Hüseyin ve Yunus da veteriner olan Erkan, yavruyu korumaya aldı. Klinikte çift başlı kaplumbağa olduğunu duyarak görmeye gelenler de şaşkınlık yaşıyor.

Kaplumbağa yavrusunu korumaya alan Ercan Erkan, meslek hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını dile getirdi.

Kaplumbağanın sağlıklı olduğunu belirten Erkan, “Beslenirken iki başını da kullanıyor. Biz burada büyütmek istiyoruz. Görmek isteyen vatandaşlara da göstereceğiz” dedi.