Antalya'da çıkan tartışmada iki kişi silahla vuruldu

Kaynak: İHA
Antalya'da çıkan tartışmada iki kişi silahla vuruldu
Antalya’nın Alanya ilçesinde yürüyüş yolunda çıkan tartışma sonucu iki kişi silahla vuruldu.

Olay, Güller Pınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı’ndaki yürüyüş yolunda yaşandı.

İddiaya göre, bir şahıs ile iki kişi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada ismi belirlenemeyen şahıs, tartıştığı iki kişiye silahla ateş açtı.

aw146061-02.jpgİki kişiden biri vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak ağır yaralanırken, diğeri ise hafif yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

aw146061-03.jpgPolis ekipleri olay yerini şeritle güvenlik çemberine aldı. Olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı noktada inceleme yaparken, şüphelinin yakalanması için bölgede geniş çaplı arama başlatıldı.

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