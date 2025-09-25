Antalya'da çöp ev operasyonu! 2 kamyon atık çıktı

Beşkonaklılar Mahallesi 4409 Sokak'ta uzun süredir sorun yaratan çöp ev, mahalle sakinlerinin şikayetine rağmen temizlenmeyince Kepez Belediyesi görevi üzerine aldı.

Temizlik çalışmalarında Kepez Belediyesi Çevre Sağlığı Müdürlüğü ekipleri, zabıta ekipleri ve kolluk kuvvetleri de yer aldı.

2 KAMYON DOLUSU ATIK ÇIKARILDI

Yapılan çalışmalar sonucunda iki kamyon dolusu atık çıkarıldı ve böylece sokaklar hijyenik hale getirildi. Kepez Belediyesi, ilçede benzer atık ve çöp sorunlarının önüne geçmek ve mahallelerde hijyeni sağlamak amacıyla düzenli temizlik çalışmalarını devam ettiriyor.