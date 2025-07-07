Antalya’da dehşet saçan aslanın kaçış anı kamerada

Antalya’nın Manavgat ilçesinde özel bir hayvan parkından kaçan erkek aslan, sabah saatlerinde tarlada çalışan Süleyman Kır’a saldırdı.

Baş ve omuzlarından ağır yaralanan çiftçi hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan aslan, yaklaşık bir kilometre uzaklıkta tespit edildi. Kamusal tehlike oluşturduğu gerekçesiyle güvenlik güçleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Antalya'daki firari aslan ölü olarak ele geçirildi

Aslanın kafesten çıkış anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aslanın tellerden çıkıp alandan uzaklaştığı anlar net şekilde görülüyor. Antalya Valiliği olayla ilgili inceleme başlattı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, hayvan parkı hakkında adli ve idari soruşturma yürütüyor.