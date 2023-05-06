Antalya'da dev dalgalar cankurtaran kulelerini devirdi

Antalya’da gece saatlerinden bu yana etkili olan yağış ve kötü hava şartları dünyaca ünlü sahilde dev dalgalara neden oldu. Sahil kısmındaki onlarca can kurtarma kulesi yıkıldı.

Antalya'da dev dalgalar cankurtaran kulelerini devirdi

İHA'nın haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli sağanakla uyardığı Antalya’da, dün gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış, kentte yaşamı olumsuz etkiledi.

Cadde ve sokaklar aşırı yağıştan dolayı göle dönerken, Konyaaltı Sahili’nde de dev dalgalar oluştu. Sahili döven dalgalar nedeniyle sezonu henüz yeni açan işletmelerin şezlong, soyunma kabinleri ve ahşap yürüyüş yolları zarar gördü.

Yine sahilde yer alan onlarca cankurtaran kulesi birer birer yıkıldı, bazılarını ise dev dalgalar yutup denize sürükledi. Yağmurun şiddeti azaldığında sahile gelen vatandaşlar ve turistler de oluşan manzara eşliğinde bol bol fotoğraf çekildi.

"BU AYDA BÖYLE DALGA GÖRMEDİM"

Sahil işletmecilerinden Fuat Turgar, dün akşamdan bu yana işletmesinin başında olduğunu belirterek, “Gece geç saatlerde yağmur çok şiddetlendi. Buradaki cankurtaran kulelerinin bir kısmını deniz aldı, bazıları da yıkıldı. İşletmelerin bazıları da zarar gördü. Bu mevsimde böyle büyük dalgalar olmuyordu. Herhalde iklimler değişti. 36 yıldır buradayım, Mayıs ayında böyle büyük dalga ve sağanak da görmedim” dedi.

aw885568-01.jpg

aw885568-02.jpg

aw885568-03.jpg

aw885568-04.jpg

aw885568-05.jpg

aw885568-06.jpg

aw885568-07.jpg

aw885568-08.jpg

aw885568-10.jpg

aw885568-15.jpg

Öne Çıkanlar
AKP sağlık ocaklarını taşerona çevirince 90’lı yıllarda hizmet veren bu bina yerine vatandaş köy kahvesinde muayene oluyor
AKP sağlık ocaklarını taşerona çevirince 90’lı yıllarda hizmet veren bu bina yerine vatandaş köy kahvesinde muayene oluyor
Kızılcık Şerbeti 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hangi güne denk geliyor?
Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hangi güne denk geliyor?
MEB’in projesi diyetisyenlere hakaret
MEB’in projesi diyetisyenlere hakaret
Karşıyaka Zübeyde Hanım stadının arazisine kimler çökmek istiyor
Karşıyaka Zübeyde Hanım stadının arazisine kimler çökmek istiyor
Bu akşam Yalı Çapkını var mı? Yalı Çapkını 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bu akşam Yalı Çapkını var mı? Yalı Çapkını 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Çeteler iki binden fazla düzensiz göçmeni kaçırdı Dünya
Çeteler iki binden fazla düzensiz göçmeni kaçırdı
Gladyatörler şehrine yeni basamak taşları Kültür Sanat
Gladyatörler şehrine yeni basamak taşları
Hazal Kaza'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na kalpli paylaşım Magazin
Hazal Kaza'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na kalpli paylaşım
Taksim esnafı dilencilerden şikayetçi Yaşam
Taksim esnafı dilencilerden şikayetçi
Sudan'da çatışan taraflar ilk müzakereler için Suudi Arabistan'da bir araya geldi Dünya
Sudan'da çatışan taraflar ilk müzakereler için Suudi Arabistan'da bir araya geldi
AKP’li aday Erdoğan’ın karşısında ne yapacağını anlattı: Masaya yumruğumu da koyarım masayı ikiye de bölerim Siyaset
AKP’li aday Erdoğan’ın karşısında ne yapacağını anlattı: Masaya yumruğumu da koyarım masayı ikiye de bölerim
Samsun'da iki araç çarpıştı. 3 kişi yaralandı Güncel
Samsun'da iki araç çarpıştı. 3 kişi yaralandı