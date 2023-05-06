Antalya'da dev dalgalar cankurtaran kulelerini devirdi

İHA'nın haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli sağanakla uyardığı Antalya’da, dün gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış, kentte yaşamı olumsuz etkiledi.

Cadde ve sokaklar aşırı yağıştan dolayı göle dönerken, Konyaaltı Sahili’nde de dev dalgalar oluştu. Sahili döven dalgalar nedeniyle sezonu henüz yeni açan işletmelerin şezlong, soyunma kabinleri ve ahşap yürüyüş yolları zarar gördü.

Yine sahilde yer alan onlarca cankurtaran kulesi birer birer yıkıldı, bazılarını ise dev dalgalar yutup denize sürükledi. Yağmurun şiddeti azaldığında sahile gelen vatandaşlar ve turistler de oluşan manzara eşliğinde bol bol fotoğraf çekildi.

"BU AYDA BÖYLE DALGA GÖRMEDİM"

Sahil işletmecilerinden Fuat Turgar, dün akşamdan bu yana işletmesinin başında olduğunu belirterek, “Gece geç saatlerde yağmur çok şiddetlendi. Buradaki cankurtaran kulelerinin bir kısmını deniz aldı, bazıları da yıkıldı. İşletmelerin bazıları da zarar gördü. Bu mevsimde böyle büyük dalgalar olmuyordu. Herhalde iklimler değişti. 36 yıldır buradayım, Mayıs ayında böyle büyük dalga ve sağanak da görmedim” dedi.