Antalya'da elleri ayakları kesik esrarengiz ceset bulundu

Cesedin, Kıbrıs açıklarında batan bir göçmen gemisiyle ve daha önce Antalya kıyılarına vurmuş cesetlerle ilişkisi olup olmadığı araştırılıyor.

Olay, Muratpaşa ilçesindeki Fener Mahallesi, Baba Burnu bölgesinde saat 13.30 sularında gerçekleşti.

Denizde yüzen amatör bir dalgıç, yapay şelalenin denize aktığı noktada kayalıklar arasında insan vücuduna ait olduğunu düşündüğü bir nesne fark etti.

Nesneyi inceledikten sonra kötü bir koku alması üzerine durumu Deniz Polisine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, cesedi yüzer sedye yardımıyla bir bota taşıyarak Yat Limanı'na getirdiler.

Denizde yaklaşık dört ay kaldığı düşünülen ve sadece gövde kısmı bulunan kimliği belirsiz ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi.

Soruşturma başlatılan olayda, cesedin denizde geçirdiği süre ve eksik uzuvları göz önünde bulundurularak, geçmişte Kıbrıs açıklarında batan bir gemiden ve Antalya kıyılarına daha önce vurmuş cesetlerle bağlantısı olabileceği üzerinde duruluyor.