Antalya’da halk otobüsünde klima tartışması

Antalya ’da Özel halk otobüsü şoförü seyir halindeyken klimaları açmayınca, yolcular ve şoför arasında tartışma yaşandı. Şoför aracı bırakıp yola devam etmeyeceğini söyleyince tartışma alevlendi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

KAYNAK: İHA
Antalya’da halk otobüsünde klima tartışması

Türkiye’nin dört bir yanında hava sıcaklığının artmasıyla, büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar yolculuk yaparken klima sorunu ile karşı karşıya kalıyor.

ODA TV'nin haberine göre; Hava sıcaklığının 40 dereceleri aştığı Antalya’da özel halk otobüsü şoförü, seyir halindeyken yolcuların uyarılarına rağmen otobüsün klimasını çalıştırmayınca bir yolcu ile şoför arasında tartışma yaşandı. Yolcunun “Neden ses çıkarmıyorsunuz hakknızı aramıyorsunuz sıcaktan bayılacaksınız.” Sözünden sonra şoför “araç hararet yaptığı için klimalarını çalıştırmadığını iddia etti.” Dolu olan otobüste hamile ve yaşlı insanların olduğunu söyleyen yolcular, şoförün aracı durdurup hareket etmemesi üzerine daha da öfkelendi.

"YAŞLI VAR, HAMİLE İNSAN VAR"


Yolculardan birisi, “Ya devam et ya da polis çağıracağım. Madem ilerlemiyorsun, araç tahsis edeceksin, buradaki herkesin ücretini ödeyeceksin. Kendi kafana göre iş yapamazsın" diyerek tepkisini dile getirirken, bir başka yolcu da, “Bunca insanın hakkına giriyorsun. Burada yaşlı var, hamile insan var. Ne biçim insansın” dedi.
Yolcuların bu serzenişleri cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


KLİMALAR YETERSİZ KALIYOR


Yaşanan soruna değinen Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan ise, "Bindiğimiz otobüslerimizin kapıları iki taraftan açıldığı zaman içeride bulunan soğuk hava dışarı çıkıyor. Bütün şoförlerimize her gün sabah klimaları açmaları konusunda uyarıda bulunuyoruz. Kaldı ki bizim şoförlerimiz maaşla çalışıyor. Akaryakıtla ilgili bir sorunu yok. Neden şoförlerimiz klima açmasın? Vatandaşla neden karşı karşıya gelsin? Şoförlerimizle ilgili yetki büyükşehir belediyemizde bulunuyor. Belediyemiz isterse zabıtalarla denetleyebilir. Şoförlerimiz klima bozuksa sefere çıkmak istemiyor. Biz çıkaramıyoruz. Klimanın açık olduğuna da bazen inandıramıyor. Hava sıcaklığından dolayı klimalar yetersiz kalıyor" diye konuşuyor.

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