Antalya'da hasat hırsızlığı: Pazar kapanıyor

Antalya'da hasat hırsızlığı

Çetin, erken hasat edilen avokadoların olgunlaşmadığı için ihracat ve marketlerde satıldıklarında bir ay boyunca olgunlaşmadığını ve sonunda çürüyerek kaybolduğunu ifade etti.

Bu durumun avokado pazarını olumsuz etkilediğini vurgulayan Çetin, üreticilerin ve tüccarların gerekli önlemleri almaları gerektiğini dile getirdi.

Hasat mevsiminin yaklaştığı bu dönemde, olgunlaşma sürecindeki avokadoların erken toplanmasının ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çeken Çetin, avokado üreticilerine "Erken hasat yapmayın" uyarısında bulundu. Erken hasadın kâr yerine zarar getireceğini belirten Çetin, tropikal meyvelerde, özellikle avokadoda pazar oluşumunu engelleyen en büyük sorunun erken hasat olduğunu vurguladı.

Üretici ve tüketicilere hasat takvimini takip etmeleri konusunda uyarıda bulunan Çetin, Türkiye'nin coğrafi konumu sayesinde avokadonun Avrupa, Ortadoğu ve Rusya gibi bölgelere hızlı bir şekilde ulaştırılabileceğini açıkladı. Ayrıca, erken hasadın hırsızlık sorununu da artırdığını ifade etti. Çetin, avokadonun değerli ve sağlıklı bir gıda olarak diyetisyenler tarafından da önerildiğini belirtti.

Avokado çeşitleri hakkında bilgi veren Ziraat Mühendisi Çetin, Clifton cinsi avokadoların sıcak bölgelerde 1 Ağustos'ta toplanabileceğini, dağlık alanlarda ise bu tarihin 15 Ağustos'a kadar uzayabileceğini söyledi. Fuerte cinsi avokadoların Ekim ayı gibi toplanması gerektiğini vurgulayan Çetin, bu türlerin olgunlaşma sürecinin aşamalı olarak gerçekleştiğini belirtti. Bacon cinsi avokadoların ise Ekim ayının ilk haftasında hasat edilebileceğini ifade etti.