Antalya'da ikamet izni olan yabancı sayısı açıklandı. İlk sırada Ruslar var

Şahin, Kepez Kent Meydanı’nda kurulan Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Şahin, burada yaptığı açıklamada, kentte yaklaşık bir aydır faaliyette olan mobil göç istasyonu sayesinde, yasa dışı Türkiye’de bulunan kişilerin minibüs içinde işlemlerinin yapıldığını belirtti. Şahin, mobil göç istasyonlarının sayısının artırılacağını ve düzensiz göçmenlere karşı sıkı denetim yapılacağını vurguladı.

Şahin, ayrıca kentte yaşayan yabancıların durumuna da değindi. Şahin, “Kentte 125 bin yabancı yasal olarak ikamet ediyor. Bu rakam spekülasyonlara konu oluyor. Ama bu rakam gerçek. Geçen yıla göre yabancı sayısı 167 binden 125 bine geriledi. Kentteki yabancıların çoğu Rus uyruklu. Onları Kazak, Ukraynalı, Alman ve Kırgız vatandaşlar izliyor.” dedi.

Şahin, Antalya’da ikamet izni olan yabancıların ticari faaliyette bulunamayacaklarını hatırlattı. Şahin, “Bunun için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan izin almaları şart. Eğer izinsiz ticaret yaparlarsa, mesela taksicilik, berberlik ya da güzellik salonu işletirlerse, bu yasal değil. Bu konuda ciddi önlemler alıyoruz. Antalya emniyeti korsan taksiyle mücadele ediyor. Belediyeler de işbirliği yapıyor. Antalyalı hemşehrilerimizden de ihbar bekliyoruz. Bize bildirsinler, biz de gerekeni yapalım.” diye konuştu.

Şahin, son olarak başka bir ilde kayıtlı olan geçici koruma statüsündeki kişilerin Antalya’da yakalanması halinde iline gönderileceğini ya da kamplara yerleştirileceğini söyledi. Şahin, “Bu konuda netiz. Geçici koruma statüsündeki kişiler, özel bir durumları yoksa, kayıtlı oldukları ilde kalmak ve çalışmak zorundalar.” ifadelerini kullandı.