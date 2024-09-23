Antalya’da iki otomobil çarpıştı! 2 yaralı

Kaynak: İHA
Antalya’da iki otomobil çarpıştı! 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Araç sürücülerinden birinin 1.19 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücüye 6 bin 439 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine 6 ay el konuldu.

Kaza, Side turizm bölgesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Hasan K. yönetimindeki 07 BTY 366 plakalı otomobil, Ekrem Y. yönetimindeki 70 E 8215 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Hasan K.'nın otomobili karşı şeride geçerek 50 metre ileride durabildi. Yaralanan sürücüler, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi tarafından yapılan kontrolde, Ekrem Y.'nin 1.19 promil alkollü olduğu tespit edildi ve kendisine 6 bin 439 TL para cezası uygulanarak ehliyetine 6 ay el konuldu.

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