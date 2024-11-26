Antalya'da işçi inşaatın altında kaldı

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Antalya'nın Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde bulunan bir otel inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat alanında meydana gelen toprak göçmesi sonucunda inşaatta çalışan Suriye uyruklu Hamoud Alkhlıfa (29) isimli işçi toprak altında kaldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı itfaiye ve kurtarma ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu ekipleri sevk edildi.

​​​​​​​

TOPRAK ALTINDAN ARKADAŞLARI ÇIKARDI

Olay yerine gelen ekipler inşaatta çalışan diğer işçiler tarafından toprak altından çıkarıldı. 112 sağlık ekibi kalbi duran yabancı işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulans ile Manavgat'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

​​​​​​​

Talihsiz işçi hastanede yapılan müdahalelere rağmen duran kalbi çalıştırılamayarak yaşamını yitirdi. Hamoud Alkhlıfa'nın cenazesi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekibi, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.