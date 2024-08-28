Antalya’da kaçak papağan operasyonu

Kaynak: İHA
Antalya’da kaçak papağan operasyonu

Antalya’da kaçak papağan operasyonunda 16 kuşa el konulduğu bildirildi.

Antalya'da faturasız ve bileziksiz papağan ticareti yapan bir kişiye toplam 8.322 lira idari para cezası kesildi.

Belge eksiklikleri nedeniyle 16 papağan türü kuş, yetkililer tarafından el konularak alındı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne yapılan şikayet başvurusu üzerine, Yaban Hayvanı Ticareti Şefliği ve Antalya Şefliği ekipleri ortak bir denetim gerçekleştirdi. Bu denetimlerde, belgeleri eksik olan toplam 16 papağan türü kuş bulundu.

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Yapılan incelemelerde, fatura ve bileziklerin bulunmadığı 2 sevda papağanı ve 14 sultan papağanı olmak üzere toplam 16 kuş, ilgili kişiden alındı.

Bu kişi hakkında 8.322 TL idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, yaban hayvanlarının doğru bir şekilde kayıt altına alınmasının önemine vurgu yaparak, benzer durumların tekrar yaşanmaması için denetimlerin devam edeceğini açıkladı.

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