Antalya Alanya'da havuz kenarında güneşlenirken kadının başına düştü

Olay, Antalya'nın Alanya ilçesinde Konaklı Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi.

37 yaşındaki Hanım Kaya Orakcı isimli tatilci, havuz kenarında bir sandalyede otururken, yaklaşık 20 metre yükseklikten otelin çatısından düşen bir baca kapağı aniden başına çarptı.

Durumun hemen yetkililere bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kadının durumunun kritik olduğu bildirildi.

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Olay anı, otelin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, havuzda yüzen diğer tatilcilerin yanı sıra, şezlonglar arasında oturan Orakcı'nın başına baca kapağının düşmesi, yere yığılan kadına çevredeki insanların yardım etmeye çalışması ve bazı tatilcilerin çocuklarını hızla havuzdan uzaklaştırması görülüyor.