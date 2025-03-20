Antalya'da kahreden olay: İşten döndüğünde dünyası başına yıkıldı!

Yangın, saat 10.30 sıralarında Serik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Türkmen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Türkmen Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı evin giriş katından dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir kişinin ev içerisinde mahsur kaldığı ihbarı üzerine hızla olay yerine giden itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen Sevim Özdemir'in (73) hayatını kaybettiği belirlendi.

ANNESİNİ KURTARMAK İSTEMİŞ

Oğlu ile birlikte yaşadığı öğrenilen Özdemir'in felçli olduğu için yatağından kalkamadığı ve dumandan etkilendiği öğrenildi.

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Öte yandan yangında hayatını kaybeden Sevim Özdemir'in oğlunun yangını fark edince annesini kurtarmak için eve girmeye çalıştığı ancak yoğun duman nedeniyle başarılı olamadığı öğrenildi.

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Yaşananları anlatan yaşlı kadınını oğlu Mesut Özdemir, "Ben işten gelmiştim. Baktım dumanlar çıkıyordu. İçeri girdim, ama annemi alamadım. Ev tutuşmuştu, bende itfaiyeyi aradım" dedi.