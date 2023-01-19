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Anneler dikkat ortada bırakmayın. Küçük Muhammet’in kahreden ölümü

Antalya’da, annesinin tuvalet yıkamak için kullandığı bardaktaki asidi içtiği belirtilen 1,5 yaşındaki Muhammet Ala, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 15:30
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Antalya’da kahreden ölüm. Bardaktaki asidi içen Muhammet bebek kurtarılamadı

Anneler dikkat ortada bırakmayın. Küçük Muhammet’in kahreden ölümü
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Olay, dün akşam, Kepez ilçesine bağlı Varsak Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hatice Ala'nın tuvaleti temizlemek için bardak içinde seradan getirdiği asidi içen Muhammet bebek, bir süre sonra ağlamaya başladı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Asidin bardakta olmadığını fark eden Hatice Ala, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Muhammet bebeği ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürdü. Muhammet, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

OTOPSİ YAPILDI

Muhammet bebeğin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarınca alındı.

SORUŞTURMA BAŞLADI

Polis, Muhammet bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

(Kaynak: DHA)

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