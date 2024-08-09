Antalya'da kaldırımdan düştü hastanelik oldu

Kaynak: İHA
Antalya'da kaldırımdan düştü hastanelik oldu

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde kaldırımda yürürken ayağu kayıp düşen vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Gazi Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı’nda meydana gelen olayda, kaldırım üzerinde yürüyen E.Y. isimli kişi bir anda ayağı kayarak ve dengesini kaybederek kaldırımdan beton zemin üzerine çakıldı. Yere düşmenin de etkisiyle yaralanan ve acı içinde yerde kıvranan vatandaşı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

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Çevredekilerin ihbarı sonrası bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi bölgede gerçekleştirilen yaralı vatandaş, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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