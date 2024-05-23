Antalya'da kamyonet uçurumdan yuvarlandı. 1 ölü 3 yaralı

Alarahan Mahallesi'nde meydana gelen kazada, H.A. (37)’nın kullandığı 07 NJR 78 plakalı kamyonet, kontrolünü kaybederek uçurumdan yuvarlandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazada aracın sürücüsü H.A. ile araçta yolcu olan E.G. (65) ve Y.A.A. (2) yaralanırken, arka koltukta oturan Hasan Güngör ise olay yerinde yaşamını yitirdi. İtfaiye ekipleri kullanılamaz hale gelen aracın içinden çıkardıkları yaralıları vatandaşları sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılırken Hasan Güngör'ün cenazesi de jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından aracın içinden çıkarıldı. Kazayla ilgili çalışma başlatıldı.