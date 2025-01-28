Antalya’da kan donduran anlar: Hiç acımadı av tüfeğiyle köpeği vurdu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Antalya’da kan donduran anlar: Hiç acımadı av tüfeğiyle köpeği vurdu

Antalya'nın Serik ilçesinde M.B., bahçesinde beslediği kümes hayvanlarına zarar verdiğini iddia ederek köpeği, av tüfeğiyle vurdu. Sırt kısmından yaralanan köpeğin felç kalma riski olduğu belirlendi. Ağır yaralı köpek tedavi için Antalya'ya gönderildi.

Serik'e bağlı Orta Mahalle'de saat 13.30 sıralarında M.B., sahipsiz kurt köpeğine av tüfeğiyle ateş etti. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve Serik Belediyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi.

FELÇ RİSKİ BULUNUYOR

Serik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri yaralandığı belirlenen köpeğe ilk müdahaleyi yaptı. Sırt kısmından vurulduğu için felç kalma riski olduğu belirlenen köpek tedavi için Antalya'ya gönderildi.

Şüpheli M.B. gözaltına alarak polis merkezine götürüldü. M.B.'nin tüfeğine de el konuldu. M.B.'nin bahçesinde beslediği kümes hayvanlarına zarar verdiği gerekçesiyle köpeği vurduğunu söylediği öğrenildi.

Antalya’da kan donduran anlar: Hiç acımadı av tüfeğiyle köpeği vurdu

Antalya’da kan donduran anlar: Hiç acımadı av tüfeğiyle köpeği vurdu

Antalya’da kan donduran anlar: Hiç acımadı av tüfeğiyle köpeği vurdu

Antalya’da kan donduran anlar: Hiç acımadı av tüfeğiyle köpeği vurdu

Antalya’da kan donduran anlar: Hiç acımadı av tüfeğiyle köpeği vurdu

Antalya’da kan donduran anlar: Hiç acımadı av tüfeğiyle köpeği vurdu

Antalya’da kan donduran anlar: Hiç acımadı av tüfeğiyle köpeği vurdu

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