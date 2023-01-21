Antalya'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Akseki Alacabel Mevkisi Sülek Yayla Yolu'nda kar ve buzlanma nedeniyle otomobillerinde mahsur kalan 4 kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin yol açma, genişletme ve tuzlama çalışmaları sonucu 4 kişi kurtarıldı.
Vatandaşlar, ekiplere teşekkür etti. (AA)
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