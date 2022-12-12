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Antalya’da korkutan hortum kamerada

Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi’nde ortaya çıkan hortum korkuttu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 20:17
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Antalya’da korkutan hortum kamerada

Antalya’da korkutan hortum kamerada
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Serik ilçesi merkezinde birkaç dakika süren ve sahilden kıyıya kadar ulaşan hortumun bazı seralara zarar verdiği bildirildi. Kısa süre sonra etkisini yitiren hortumu vatandaşlar cep telefonları ile görüntüledi.

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