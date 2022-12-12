Antalya’da korkutan hortum kamerada

Serik ilçesi merkezinde birkaç dakika süren ve sahilden kıyıya kadar ulaşan hortumun bazı seralara zarar verdiği bildirildi. Kısa süre sonra etkisini yitiren hortumu vatandaşlar cep telefonları ile görüntüledi.
Serik ilçesi merkezinde birkaç dakika süren ve sahilden kıyıya kadar ulaşan hortumun bazı seralara zarar verdiği bildirildi. Kısa süre sonra etkisini yitiren hortumu vatandaşlar cep telefonları ile görüntüledi.
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