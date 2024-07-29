Antalya'da kurallara uymayan motosikletlilere ceza yağdı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Antalya'da kurallara uymayan motosikletlilere ceza yağdı

Antalya'da jandarmanın motosikletlere yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde 285 sürücüye para cezası uygulandı. Kurallara uymayan 54 motosiklet trafikten men edildi.

Antalya'da motosikletlere ceza yağdı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü özel denetim kapsamında Trafik Jandarması Timleri, motosiklet kullanıcılarına yönelik bir dizi denetim gerçekleştirdi.
Motosiklet sürücülerinin başta kask kullanımı olmak üzere yapılan denetimlerinde bin 100 motosiklet ve sürücüsü denetlendi.

Jandarma ekipleri 285 sürücüye para cezası uygularken, 54 motosiklet trafikten men edildi. Yine denetimler kapsamında abartı egzoz ile çevreye rahatsızlık veren 5 motosiklet sürücüsü yakalanarak para cezası uygulandı, araçları da trafikten men edildi.
Kontrollerde de çeşitli suçlardan aranan 12 şahıs ve hakkında arama kaydı bulunan 9 araç yakalandı.

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