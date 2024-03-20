Antalya’da mart ayında sörf yaptılar

Antalya’da Güneşli havanın etkisini göstermeye başladı. hafif rüzgar da etkili olunca Denizde dalga boylarının yaklaşık 2 metreye ulaşmasını fırsat bilen yerli ve yabancı 5 sörfçü de sahile gitti. Hava sıcaklığının 17, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü Keykubat Plajı'nda buluşan sörfçüler dalgalarda sörf yapıp, eğlencenin tadını çıkardı.

“DALGALARIN ARASINDA SÖRF YAPMAK TARİF EDİLEMEZ BİR ŞEY”

Almanya'nın Cuxhaven şehrinden Alanya'ya tatile gelen Per Karstens (19), hayatında ikinci defa sörf yaptığını belirtti. Karstens, "Hava güzel olduğu için buradayım. Dalgalar çok güzel ve düşündüm ki sörf yapayım. Tarif edilemez bir şey. Dalgaların arasında sörf yapmak tarifsiz bir duygu. Bu duyguyu çok seviyorum. İkinci kez sörf yapıyorum. 2 sene önce de Fransa'da sörf yaptım. Çok güzel bir manzara var burada" ifadelerini kullandı.