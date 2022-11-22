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15 katlı binadan beton zemine düştü

Antalya'da 20-25 yaşlarındaki genç kadın, 15 katlı bir binanın çatısından beton zemine düşerek feci şekilde can verdi. Apartman sakini olmadığı öğrenilen genç kadının, bir bina sakininden kurutulan sebzeleri almak için çatının anahtarını aldığı ileri sürüldü.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 19:03
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Antalyada meydana gelen kazada genç kadın 15 katlı binadan düştü

15 katlı binadan beton zemine düştü
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Olay, saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Güneş Mahallesi Mehmet Atay Caddesi üzerindeki 15 katlı bir apartmanın çatısında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, binadan yere düşen bir kişinin olduğunu fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde, üzerinden kimlik çıkmayan 20-25 yaşlarındaki bir kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olayla ilgili inceleme başlatırken, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. İntihar üzerinde yoğunlaşan ekipler, olay yerinde toplanan meraklı kalabalığı uzaklaştırmak için yoğun çaba harcadı.

MİSAFİRLİĞE GELDİĞİNİ SÖYLEDİ

Genç kadının apartman sakini olmadığı ve apartmanın çatısındaki kapıyı açabilmek için aynı binada ikamet eden bir vatandaşın küçük yaştaki çocuğuna, 4. kattaki bir daireye misafirliğe geldiğini, kurutulan sebzeleri almak istediğini söyleyip çatının anahtarını aldığı ileri sürüldü. Genç kadının cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası kimlik tespiti ve ölüm nedeni araştırılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

 

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