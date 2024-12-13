Antalya'da mezarlıkta yangın çıktı: 15 arı kovanı telef oldu

Kaynak: İHA
Antalya'da mezarlıkta yangın çıktı: 15 arı kovanı telef oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde mezarlıkta çıkan yangında orman içerisinde bulunan arı kovanları zarar gördü. 15 kovan telef olurken 25 kovana ise şans eseri bir şey olmadı.

Yangın, 10.00 sıralarında Antalya Alanya'nın Çıplaklı Mahallesi yüksek harman mezarlığı içerisinde bulunan ormanlık alanda çıktı.

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Yangının henüz neden çıktığı bilinmiyor.

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Orman içerisinde bulunan 15 kovandaki arılar telef olurken, 25 arı kovanı ise yangından etkilenmedi.

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Mezarlık içerinde bulunan 2 çam ağacı, çıkan yangında zarar gördü.

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Mezarlık içerisinden dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

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Jandarma yangın ile ilgili inceleme başlattı.

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