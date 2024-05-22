Antalya'da müthiş kapışma. Slovenya Hollanda'yı yıktı

Kaynak: AA
Antalya'da müthiş kapışma. Slovenya Hollanda'yı yıktı

Voleybol FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Slovenya, Hollanda'yı 3-2 yendi.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi (VNL) organizasyonunun Antalya etabında Hollanda ve Slovenya karşılaştı.

Slovenya, karşılaşmadan 3-2 galip ayrılarak lige iyi bir başlangıç yaptı.

Karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Slovenyalı oyuncu Kozamernik, gerçekten çok zorlu bir maç olduğunu belirtti. Kozamernik, kazandıkları için mutlu olduğunu söyleyerek Antalya'da kendilerini destekleyen taraftarlara teşekkür etti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda günün diğer maçında Amerika Birleşik Devletleri ile Polonya ile karşılaşacak.

Organizasyonun Antalya etabında erkeklerin ilk hafta mücadeleleri, 26 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Hollanda: 2 - Slovenya: 3

Salon: Antalya

Hakemler: Erdal Akıncı (Türkiye) Ziling Wang (Çin)

Hollanda: Nimir, Parkinson, Van Garderen, Ter Horst, Keemink, Plak (Koops, Maat, Andringa, Wiltenburg

Slovenya: Urnaut, Stern, Kozemernik, Klemen, Ropret, Pajenk (Kovacic, Mujanovic)

Setler: 33-31, 22-25, 25-20, 21-25, 25-27

Süre: dakika 146 dakika (36, 28, 24, 25, 33)

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