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Muz yüklü kamyonet patladı. Sokak savaş alanına döndü

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde park halindeki muz yüklü kapalı kasa kamyonette klimadaki gaz sıkışması patlama yaşandı.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 23:14
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Antalya'da muz yüklü kamyonette sıkışan gaz patladı

Muz yüklü kamyonet patladı. Sokak savaş alanına döndü
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İHA'nın haberine göre; olayda çevre bina ve iş yerleri ile bazı araçlarda hasar oluştu.

Olay, saat 21.00 sıralarında Korkuteli ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, park halindeki muz yüklü kapalı kasa kamyonette klimadaki gaz sıkışması sonucu patlama yaşandı.

Patlamanın şiddetiyle kamyonetin yanı sıra çevredeki bazı binaların camları kırıldı, konteynere yakın park halindeki araçlarda da maddi hasar meydana geldi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

 

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