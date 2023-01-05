﻿Muz yüklü kamyonun kliması patladı ortalık savaş alanına döndü

Muz yüklü dorsenin patlayan kliması çevrede hasar ve panik yarattı Antalya' nın Korkuteli ilçesinde, muz yüklü kamyonun dorsesinde patlama meydana geldi. Dorsedeki klimadan kaynaklandığı belirlenen patlama nedeniyle bazı ev araçlarda hasar oluşurken, çevrede panik yaşandı.



Yeni Mahalle’de saat 21.00 sıralarında plakası öğrenilemeyen muz yüklü kamyonunun arkasında bağlı olan kapalı dorsenin klimasında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. İlçenin büyük kısmından duyulan patlama sonrası dorse kullanılamaz hale geldi. Çevreye saçılan parçalar nedeniyle bazı ev ve araçlarda hasar meydana geldi. İhbar sonrası bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda çevrede panik yaşanırken, patlamayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)



