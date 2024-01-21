Antalya’da neler oluyor? Kıyıya 5 günde 6 cansız beden vurdu

Antalya’da son 5 günde kıyıya 6 cansız bedenin vurması kafalarda soru işaretlerine neden oldu. Son olarak 5 yıldızlı bir otelin sahiline kimliği belirsiz bir erkek cesedi vurdu.

Babası ile balık tutmaya giden bir kişi sabah saatlerinde sahilde dolaşırken kıyıya vurmuş bir ceset gördü. İhbar sonrası olay yerine gelen ekipler cansız bedeni incelenme sonrası Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

'ÖNCE KÜTÜK SANDIM'

Cansız bedeni gören Deniz Güneş, "Burada biraz geziniyordum, belki bir şeyler bulurum diye sonra olta attım. Yan tarafıma bir baktım, önce kütük sandım, sonra ceset olduğunu fark ettim. Sonra babamın yanına koştum. Sonra da polisi aradık" dedi.

Abdülaziz Güneş ise "Sabah balığa geldik. Oğlum görünce yanıma koşarak geldi ve 'Orada bir ceset var' dedi. Birlikte gidip, baktık. Önce kütüğe benzettim, ceset olduğunu anlayınca hemen polise haber verdik. Biraz panik olduk. Baya uzun süre olmuş öleli. Çünkü sadece kemikleri vardı" diye konuştu.

SON 5 GÜNDE 6 CANSIZ BEDEN BULUNDU

Antalya’da son 5 günde 6 cansız bedenin bulunması ile ilgili farklı ihtimaller üzerinde duruluyor.

Çarşamba günü Antalya'nın Alanya ve Manavgat sahillerinde 1 çocuk ve 1 yetişkin cesedinin bulunmasının ardından dün de Manavgat'ta 2, Serik'te 1 ceset bulundu. Serik'in Kadriye Mahallesi'nde bulunan kadın cesedinin, Antalya'da 13 gün önce kaybolan Merve Şevval Elmas'a ait olma ihtimali üzerine İstanbul'da yaşayan ailesi , DNA örneği alınması için Antalya'ya geldi.

Son günlerde Antalya sahillerinde karaya vuran cesetlerin, bir kaçak göçmen teknesinin batmasından kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor. (DHA)